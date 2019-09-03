تردد قناة المواكب الجديد على نايل سات 2019

المواكب هي قناة عربية حسينية إسلامية تبث برامج ومسلسلات دينية، بالاضافة إلى جلسات الذكر الحسينية المنوعة على شاشتها مما جعل لها مشاهدين حول العالم وازداد البحث عنها وعن محتواها المميز.

تردد قناة المواكب: 12604 رأسي

ونقدم لكم اليوم من وكالة سوا، احدث تردد قناة المواكب Almawakebe على نايل سات 2019، تابعونا معنا المزيد من التفاصيل الجديدة أولا بأول وبدون انقطاع على مدار الساعة.

وفي وقت سابق، تم إيقاف البث الخاص بقناة المواكب لفترة قصيرة، ثم عادت مرة اخرى بحلة جديدة ومميزة من البرامج الدينية والمسلسلات الإسلامية التي حازت على اعجاب شريحة واسعة من الجمهور العراقي.

من يرغب بمشاهدة قناة المواكب ننقل لكم التردد الجديد لقناة المواكب الفضائية على قمر نايل سات 2019 من خلال الجدول أدناة لضبطه على أجهزتكم دون انقطاع.

تجدر الاشارة إلى أن التردد المرفق يعمل بشكل دائم وبجودة عالية، وهو ما يختلف عن الترددات القديمة التي كانت تعمل عليها القناة على القمر نايل سات.