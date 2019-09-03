شاهد: الفنانة رانيا يوسف ترتدي النقاب لأول مرة

فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها وهي ترتدي النقاب للمرة الأولى، وذلك في فيديو ترويجي نشرته للفيلم الجديد "ليلة حب" والذي تشارك فيه وسيتم بثه قريبا.

وتتمحور أحداث فيلم " ليلة حب" الذي تشارك فيه رانيا يوسف في إطار تشويقي ودرامي، حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد مرور عشر سنوات، ليكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت بشكل كبير.

وسيعرض فيلم "ليلة حب"، ببطولة رانيا يوسف ومشاركة نور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

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يذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب ظهورها غير اللائق في عدة مرات، وأبرزها ارتداء فستان بدون بطانة، إضافة لجلسة تصوير نشرتها مؤخرا وهي ترتدي فستان أرجواني اللون، الأمر الذي أدى لاستياء الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة رانيا يوسف ممثلة ونجمة مصرية تبلغ من العمر 46 عاما بدأت التمثيل عام 1993، وتزوجت عدة مرات، كان آخرها من رجل الأعمال "كريم الشبراوي" الذي انفصلت عنه، وظهر نجاحها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" مع الفنان نور الشريف.