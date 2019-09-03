أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، اليوم الثلاثاء، أسماء المقبولين في نتائج تعيينات تربية بابل 2019، بعد أيام من الترقب والانتظار سادت جموع الخريجين من قطاعات التربية في البلاد.

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في سياق آخر، عقدت وزارة التربية المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي اجتماعا لمديري مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد لجانبي الكرخ والرصافة في ديوان الوزارة .

واوضح المكتب الإعلامي إن الاجتماع تناول آلية تنظيم قبول الطلبة المؤهلين في اختبارات المتميزين في تلك المدارس ، مع أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها وخاصة فيما يتعلق بتوفير الهيئات التدريسية الكفؤة في كافة الاختصاصات وسبل تذليلها.

وحضر الاجتماع مدير التعليم الثانوي في الوزارة ومسؤول الشعبة الفنية وشؤون المتميزين وعدد آخر من المسؤولين القائمين على العديد من الملفات الهامة في وزارة التربية والتعليم.

نترككم الآن مع اسماء المقبولين في نتائج تعيينات تربية بابل 2019، وفق ما صدر خلال الساعات الأخيرة على موقع الوزارة الالكتروني، مع تمنياتنا لجميع الخريجين التوفيق والنجاح.