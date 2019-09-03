شاهد: الفنان المصري محمد علي يكشف معلومات عن جيش بلاده

كشف الفنان المصري محمد علي، اليوم الثلاثاء، عن معلومات بشأن ما وصفه بـ"الفساد" وإهدار المال العام من قبل جيش بلاده والرئيس عبد الفتاح السيسي، وغيره من الشخصيات صاحبة النفوذ.

وقال علي في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك إن شركته "أملاك" للمقاولات تنفذ مشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، بعد أن اجتاز كافة التحريات الأمنية بنجاح.

ومن أبرز المعلومات التي كشفها في الفيديو المتداول، أن السيسي أمر ببناء فندق تابع للمخابرات الحربية في التجمع الخامس بالقاهرة، تتجاوز تكلفته ملياري جنيه، مجاملة لأحد أصدقائه في المخابرات الحربية.

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وأضاف علي: "قابلت اللواء شريف صلاح، وهو صديق مقرب من السيسي وطلب من شركتي أن تبدأ على الفور بإنشاء فندق "تريمف" التابع للمخابرات".

وتابع: "قلت للواء شريف إن منطقة التجمع الخامس بها فنادق كثيرة، ولا تحتاج لفندق جديد يتكلف ملياري جنيه، لبعدها عن المناطق السياحية".

وأردف الفنان المصري قائلا: "القوات المسلحة طلبت مني إرسال المعدات للحفر، وبالفعل بدأت شركتي بالعمل بـ"الإسناد المباشر" دون عقد، مضيفا النقاط التالية: