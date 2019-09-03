شاهد: وفاة جوانا سانز على المسرح في اسبانيا - جوانا ساينز ويكيبيديا

التقطت كاميرات الحضور لحظة موت مغنية إسبانية شهيرة على خشبة المسرح، نتيجة صعقها المباشر بالألعاب النارية التي كانت جزءا من مؤثرات الحفل الغنائي.

وكانت المغنية، جوانا ساينز، لحظة وفاتها، تشارك في حفل غنائي مباشر إلى جانب 14 من زملائها، ضمن فرقة The Super Hollywood Orchestra، في لاس بيرلاناس، في إسبانيا.

ومع صعق الألعاب النارية لجسد المغنية، جرى إسعافها على عجل إلى المستشفى، إلا أنها ماتت لاحقا متأثرة بجروحها الخطيرة، في حين فتحت السلطات تحقيقا موسعا حول الحادثة وملابساتها.

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جوانا سانز هي ممثلة وعارضة أزياء بولندية المولد أمريكية الجنسية ولدت في 23 أبريل 1979 في وارسو في بولندا، وتحمل أكثر ن جنسية أجنبية، وفق وسائل اعلام محلية.

وتعتبر سانز من أبرز من ظهر في البرنامج التلفزيوني الشعبي الرقص مع النجوم، وظهرت في مسلسلات تلفزيون الواقع مثل الرقص مع النجوم و أفضل عارضة و ربات منزل حقيقيات في ميامي.