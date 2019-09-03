تراند اليوم : ميريام فارس شاهدها بدون سروال ومتابعة تقول لها اشتهيتك

ميريام فارس شاهدها بدون سروال ومتابعة تقول لها اشتهيتك

نشرت ميريام فارس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى صورة لها بدون سروال.

وبعد نشر الصورة بدقائق راحت تنهار التعليقات على الصورة بشكل غاضب من متابعيها.

احدى المتابعات تقول لها ” اشتهيتك ط

ومتابع اخر يقول لها ” ركبك شبه ابو قردان ”

وتعليقات كثيرة اخرى .

ودائما ميريام تثير الجدل من خلال صورها التى تنشرها بين الحين والاخر.

وننشر لكم تعليقات القراء كما كتبوها لها على صفحتها بانستقرا كما هى بدون مونتاج .

myriamfares’s profile picture

myriamfares

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vitamina del mar

18h

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nabaa__ali34

انا بنت واشتهيتك ☹️

18h

jennyabboudy’s profile picture

jennyabboudy

فيي افهم كيف جسمك هيك؟ و ام كمان

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