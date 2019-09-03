استعلم الأن| نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني للعام الدراسي 2019 بعد ان أعتمدها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف بنسبة نجاح 82.97%، ليتمكن طلاب الثانوية الأزهرية من الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف، والتوجه بعد ذلك إلى مقر المعهد التابع له لاستلام الشهادة ليتم بعد ذلك التقديم في التنسيق الإلكتروني للأزهر الشريف للانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.

يمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني 2019 عن طريق رابط موقع الأزهر الشريف للنتائج واختيار المرحلة الثانوية وكتابة رقم الجلوس للطالب والبحث عن النتيجة، ويؤكد الموقع الرسمي للأزهر الشريف أن هذه النتيجة استرشاديه للطالب ويرجى مراجعة المعهد للحصول على درجات المواد.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية عن طريق الهاتف

يمكنكم معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019 عن طريق الاتصال هاتفيا على رقم 19493 للاستعلام عن النتيجة ومعرفة الدرجات في جميع المواد الدراسية.

تنسيق الجامعات

يتم تحديد موعد التقديم في تنسيق الثانوية الأزهرية لطلاب الدور الثاني ليتقدم الطلاب بتقديم الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالأزهر الشريف.