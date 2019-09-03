تفاصيل سقوط الفنانة ميادة الحناوي على مسرح صفاقس الدولي شاهد الفيديو

ردت الفنانة السورية ميادة الحناوي على ما أشيع حول سقوطها على مسرح مهرجان صفاقس الدولي بأن سبب السقوط هو الفستان الذي كانت ترتديه وليس هبوط ضغطها.

وقالت الحناوي في أثناء لقائها ببرنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا": "الكلام الذي قيل عن سقوطي، غير لائق، وأنا لم يختل توازني، ولم يهبط ضغطي. اللي بينزل ضغطه بيروح ع المستشفى، ما بيكفي حفل ساعة ونص"، مضيفة: "كل ما نشر من أخبار عن هذا الشأن غير صحيح، والمفروض ياخدوا الخبر مني".

وأضافت الحناوي: "سقوطي على المسرح من الفستان، ويمكن عين وصابتني، حتى السيدة أم كلثوم العظيمة وقعت في الأولمبياد نفس وقعتي بالظبط".

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ووفقاً لإرم نيوز، كانت الحناوي قد تعرضت أثناء إحيائها حفلاً ضمن فاعليات مهرجان صفاقس الدولي، لموقف مماثل، إذ سقطت أرضاً أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك".