بعد انتقاده : مواطن يقتل زوجته

اقدم مواطن هندي على قتل زوجته بطريقة بشعة ودفعها بقوة لإغراقها في نهر بمنطقة ثين ماهاراشترا في الهند، وذلك على خلفية انتقاد بسيط توجهت به السيدة بسبب عادة شرب الكحول.

وأوضحت الشرطة الهندية، أنها اعتقلت مواطن يبلغ من العمر 45 عاماً بعد إقدامه على قتل زوجته في نهر بمنطقة ثين بماهارا، بعد حدوث مناقشات بينهما ووجهت له انتقاد بسبب كثرة شرب الكحول، وفقاً لموقع lbc

و ذكرت المعلومات أنه عند الساعة 11:30 مساءً، دفع المواطن بزوجته في نهر باتسا الهندية، ليغرقها حتى الموت، إشارة من شهود عيان، قام باستدعاء الشرطة وتم سحب الجثة من المياه و فتح تحقيق بالحادثة.