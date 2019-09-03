شاهد: محمد عساف مذيع في برنامج تريندينغ

نشر عبر منصة تويتر الشهير مقطع فيديو من برنامج تريندينغ الذي يعرض على شاشات ام بي سي، يظهر فيه ضيف الحلقة الفنان الفلسطيني محمد عساف والحديث عن أخر أعماله وأغنية مسلسل عروس بيروت.

وقام محمد عساف خلال البرنامج، بتجربة إذاعية له بناءً على طلب طاقم العمل في برنامج تريندينغ، وختم الحلقة كمذيع ومقدم وقال " وبهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم غداً هند البلوشي توضح في منشور حقيقة زواج عمرو دياب".

قد ختم برنامج تريندينغ بتقديم مفاجأة لمحمد عساف بمناسبة ذكرى عيد ميلاده الـ30، وقدموا له التهاني و الكيك على الهواء مباشرة، متمنين له التوفيق والنجاح في مسيرته الفنية.

يذكر أن برنامج تريندينغ، بدأ موسمه الثالث على شاشة ام بي سي 4 في أول شهر سبتمبر هذا العام، مع وجود تغييرات وانضمام مذيعين جدد.