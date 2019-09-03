شاهد: سوسن بدر حفيدة نفرتيتي والتشابه يفضح السر

فتحت جلسة تصوير الفنانة المصرية سوسن بدر الأخيرة على مجلة هاربرز بازار نقاشاً واسعاً حول حقيقة التشابه الكبير الذي يجمعها بالملكة الفرعونية نفرتيتي.

ظهرت سوسن بدر في الصور بإطلالة بسيطة اعتمدت فيها على ملامحها الطبيعية بمكياج خفيف وتسريحة شعر بسيطة الأمر الذي جذب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتشبيهها بالملكة الفرعونية نفرتيتي.

وعلقت سوسن بدر على جلسة التصوير التي أجرتها في المتحف المصري:" سعيدة جدًا بظهوري في مجلة هاربرز بازار لأول مرة، إن شاء الله الصور تعجبكوا".

حازت سوسن بدر على لقب "الهاربة من المتحف" من أحد المخرجين السينمائيين لشدة التشابه بين ملامحها وملامح تمثال الملكة نفرتيتي فيما أطلق عليها زملائها في الوسط الفني اسم حفيدة نفرتيتي نظراً لبروز ملامحها الفرعونية الاصيلة.

بعض المغردين اعتبروا بأن جلسات التصوير الخاصة بسوسن بدر الأخيرة هدفها لفت النظر إلى الأداء السحري لها لربطها بمنتجين سينمائيين في هوليوود، بحسب " CNN"