شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة اقامة حفل بالسعودية

أوضح مكتب إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل غنائي للمطربة في دولة المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم.

ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي على منصة تويتر، وقالت :" بيان إعلامي، عن ما ورد حول إقامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفل غنائي في الرياض خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.

و ​يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلها الغنائي الأول في الرياض، خلال شهر نيسان/أبريل 2018، وهو الثاني على مستوى المملكة العربية السعودية، وفقاً لموقع سبوتنيك.

الجدير بالذكر أن المغنية شيرين طرحت، أغنية باللهجة خليجية منذ أسبوعين، بعنوان "الحب خدعة"، والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب.