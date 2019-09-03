تويتر يشتعل بمطالبات مقاطعة المنتجات الاماراتية

أطلق نشطاء يمنيون حملة تغريد واسعة للمطالبة بمقاطعة طيران الامارات ومنتجاتها احتجاجاً على ما وصفوه بـ "جرائم المجلس الانتقالي الجنوبي".

ويطالب الآلاف من اليمنيين بمقاطعة طيران الامارات بعد حملة أولى بطرد الامارات حيث كتب الناشط اليمني مأرب الورد:" السياسة الخارجية الإماراتية أصبحت من مهددات الأمن القومي العربي، ويمكن رؤية ذلك بوضوح من اليمن إلى ليبيا والصومال ومصر ودول أخرى. هذه السياسة يدفع ثمنها بشر ومقدرات دول وتاريخ واقتصاد"، مضيفاً: "لكل إنسان عربي مهتم باليمن ويتمنى مساعدة شعبه، نقول تستطيع ذلك بمقاطعة طيران الإمارات ومنتجاتها وإقناع من تعرف بهذه المبادرة".





ويرى المغردون بأن الامارات تدعم ما يصفونه بالعصابات والمليشيات المسلحة لقصف الجيش اليمني داعين كافة النشطاء في الدول العربية إلى تبني المطالب لوقف الاعتداءات في اليمن.

الناشطة اليمنية موران اليافعي كتبت: "إخوتنا من المواطنين العرب نرجوكم قاطعوا طيران الإمارات من أجلنا من أجل رفع الظلم عنا كونوا عوناً لنا انصروا المظلوم، كل درهم أو دولار تدفعه لـ طيران الإمارات يستفيد منه بن زايد وزمرته ويشترون سلاحا ويقتلون به الشعب اليمني المظلوم، اليمن جريح فتضامنوا معه"، بحسب "العربي الجديد".

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أحمد العلفي طالب المغردون العرب لمساندة أهالي اليمن وكتب:" هذه الحملة لا تخص اليمنيين فقط بل تعني كل شخص متضرر من دولة الإمارات في أي دولة كان عربية أو إسلامية".





وفي السياق ذاته أطلق مغردون سعوديون حملة مضادة على ذات الوسم ضد مقاطعة المنتجات الإماراتية الأمر الذي أشعل فتيل الحرب الالكترونية بين رواد ماقع التواصل الاجتماعي.