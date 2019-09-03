فنانات مصريات يتنافسن على جائزة أفضل ممثلة في القدس

تستعد ثلاثة فنانات مصريات لنيل جائزة أفضل ممثلة ضمن مهرجان إيليا للأفلام القصيرة الذي يقام في فلسطين بمدينة القدس خلال عدة أيام من سبتمبر الحالي في ظل منافسة شرسة تخوضها منة شلبي وأسماء أبو اليزيد ورجاء حسين.

ويشارك الثلاثة كل منهم بفيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث يُعرض لمنة شلبي فيلم “شوكة وسكينة”، وإسماء أبو اليزيد فيلم “ما تعلاش عن الحاجب”، ورجاء حسين بفيلم “ونس”.

ويشارك في الدورة الثانية من المهرجان وفقاً لصحيفة الرأي اليوم، 60 فيلم قصير في عدة مسابقات، ومن المقرر أن يحضر المهرجان عدد كبير من صناع السينما في الوطن العربي، ممن يشاركون بإعمالهم في المهرجان.