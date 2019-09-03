صورة لسوسن بدر وزوجة فرعون تثير ضجة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورة مركبة تظهر فيها تمثال الملكة نفرتيتي زوجة فرعون في مصر، بجانبها صورة للفنانة المصرية سوسن بدر على غلاف مجلة.

مما أثار اعجاب الغالبية بعد نشر سوسن بدر على غلاف مجلة هاربر بازار الأمريكية صورة لها و بجانبها صورة الملكة نفريتيتي التي تعد أقوى النساء في مصر القديمة، وعبرت عن سعادتها آملة أن ينال حوارها مع المجلة إعجاب الجمهور.

ويشار الى أن بدرأكدت أنها تتمنى تقديم جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة" بعد النجاح الذى حققه الجزءان السابقان خلال الفترة الماضية، مضيفة أنها حتى الآن لم تعلم إذا كان هناك جزء قادم ، وفقاً لموقع سكاي نيوز الاخبارية.

وكانت قد شاركت مؤخرا في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ‏نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على ‏رأسهم غادة عادل، إياد نصار، باسم سمرة.