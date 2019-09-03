صورة نادرة للفنانة كندا علوش قبل 14 عاما

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي عبر تطبيق الانستغرام، صورة للممثلة السورية كندا علوش، قد التقطت لها منذ أكثر من 14 سنة خلال تمثيلها في مسلسل أشواك ناعمة.

وتناقل منصات التواصل صورة كندا علوش، وظهرت معها عدد من الفنانات السوريات مثل " نادين تحسين بيك، جيهان عبد العظيم".

وكانت من ضمن التعليقات المتابعين، على شكل ومظهر الفنانات ومدى التغيير الذي طرأ عليهم منذ عرض المسلسل في عام 2005، أي منذ 14 سنة.

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ولفتت الفنانة كندا علوش، الأنظار بجمالها ونعومتها، وهو ما أشار إليه عدد كبير من التعليقات، وفقاً لموقع القدس العربي.

من الجدير بالذكر أن كندا علوش بدأت نشاطها الفني منذ عام 2004، وشاركت في عدة مسلسلات سورية ومصرية وأفلام، ومتزوجه من الممثل المصري عمرو يوسف منذ يناير2017 وفي الثاني من نوفمبر 2018 رزقت بابنتها الأولى حياة.



