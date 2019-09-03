راغب علامة يعلن موعد اعتزاله الفن

كشف المغني راغب علامة خلال لقاء تلفزيوني عن موعد اعتزاله الوسط الفني والغناء، مؤكداً أنه عندما يجد نفسه غير قادر على العطاء سترك الغناء.

وقال راغب علامة، سأعتزل الغناء والفن عندما أجد نفسي غير قادر على المزيد من العطاء، أو في حال أن أصبح صوتي لا يخدمني، وهذا أقوله بكل أمانة"، مضيفاً :" لو اعتزلت الغناء بالفعل وقتها سأبرر ذلك بأن ما قدمته في مشواري الفني يكفي وتاريخي سيبقى للناس."

ويذكر أن راغب علامة علق مؤخراً على قرار اعتزال إليسا، مؤكداً : "هي قالت كلامها عن غضب ولا أصدّق أنها يمكن أن تعتزل، وقد تتراجع عن قرارها الذي لا أعرف إذا كان جاء نتيجة غضب أم لا ولا بد أن تهدأ إليسا رقم صعب، وفقاً لموقع الفن.

الجدير بالذكر ان المغني راغب علامة دخل الفن منذ 1985، وحقق نجاحات كبيرة في أغانيه وألبوماته، أيضاً شارك كان من ضمن لجنة تحكيم برنامج محبوب العرب عرب ايدول في الموسم الأول والثاني و عاد راغب في 2015 ليكون عضو لجنة تحكيم برنامج إكس فاكتور مع إليسا و دنيا سمير غانم على شاشة إم بي سي فور.