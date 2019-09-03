تراند اليوم : فتاة 17 عاما تزوجت من 70 عاما ضبطوها ترضع نهديها وبين فخذيها لكلب

فتاة 17 عاما تزوجت من 70 عاما ضبطوها ترضع نهديها وبين فخذيها لكلب

فتاة 17 عاما تمتلك القدرة الفائقة على الجمال ، باعوها اهلها لصاحب اطيان .

رجل كبير لدية قصر ومزارع واطيان ولكنها لم يمتلك الشىء الذى يشبع الفتاة المراهقة جنسيا .

اغلق عليها كل ابواب القصر حتى لا يراها احد واحكم الحصار عليها بقوة.وكانت

تثيرها شهوتها بقوة ، وتكتم احاسيسها بقوة ، كل شىىء لديها متفجر الانوثة .

لم تجد ما يردع انوثتها ، مايشبع رغباتها المتوهجة ، والقصر محاط بالحرس من كل جانب.

ويعاملها معاملة سيئة جدا ويخاف عليها من كل شىء ولا يعطيها اى شىء.

فالمال لديها والقصر لديها والعز والجاه لديها ، لكن تبحث عن شىء ما.

وذات يوم دخل الكلب الرومى غرفتها وصعد الى سريرها فراحت تداعبه.

هذا الكلب كانت تمتلكه احدى السيدات وابتاعته لصاحب القصر بمبلغ ضخم.

وكان كلب بن كلب ، تعود ان يمارس الجنس مع فتيات الاسرة التى كان يعيش بها من ذى قبل.

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فتاة مع كلب

وعندما دخل لغرفتها ووجدها نائمة شبه عارية

راح يقترب منها ويلحس صدرها .. اخرجت كل نهودها له .

راح يرضع نهودها بقوة

فضيحة جنسية ، ليلة الدخلة



ثم فتحت له فخذيها فراح يتعامل مع مابين فخذيها بحرفة حتى اكتملت النشوى للفتاة مع الكلب فمارس معها الجنس . عريس

وشاهدتها من عقب الباب احدى الخادمات فهروت بسرعة الى سيدها واخبرته بما رأت سيدها حضر على الفور واطلق رصاصات مسدسه فى الحال على رأس الكلب.

فتاة مع كلب ، ليلة الدخلة ، عريس

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فضيحة جنسية

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