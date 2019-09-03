ممثلة أمريكية تهاجم ترامب (صورة)

هاجمت ممثلة أمريكية من مدينة هوليوود للترفيه السينمائي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال نشر دعاية مضادة تشوه صورته في الانتخابات القادمة بقولها إن التصويت له مرض عقلي.

وكتب ترامب على "تويتر" ردا على الممثلة الهوليوودية ديبرا ميسينغ: "لن أنسى أنه عندما أعلنت أنني سأبدأ خطواتي الأولى للتحضير للانتخابات، وعندما حصلت النتيجة الكبرى وفشلت مساعي NBC، فإن ديبرا ميسينغ حضرت لمقابلتي أمام الملأ وشكرتني كثيرا.. حتى أنها نادتني يا سيد"، وأضاف: "كيف تتغير الأحوال".

وجاءت تغريدات ترامب ردا على تعليق ميسينغ على لافتة وضعت على كنيسة في ألاباما كتب عليها: "التصويت الأسود لترامب مرض عقلي"، وتقرأ أيضا: "التصويت الأبيض لترامب عنصرية بحتة"، وكتبت الممثلة: "شكرا ألاباما".

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واتهمت الممثلة الهوليوودية ترامب وفقاً لروسيا اليوم، بتشتيت الانتباه عما يحدث في الولايات المتحدة من عنف مسلح وإعصار "دوريان"، والذي يتوقع الحرس الوطني لألاباما أن يصلها قريبا خلال الأسبوع الحالي.

وتابعت ميسينغ: "أعلم أنني الآن جذبت انتباهك.. أتمنى أن تطلع على قائمة ضحايا العنف باستخدام الأسلحة.. الأمريكيون يطالبونكم ب فتح تحقيق شامل بالموضوع.. الغالبية العظمى من المواطنين يرغبون في حظر السلاح في البلاد".

وأعقبتها بعبارة: "خذ موقفا إيجابيا وعندها سأدعوك يا سيد".