شاهد: الإماراتية أحلام تهاجم أصالة نصري

كشفت أحلام الشامسي سبب خلافات وأزمتها مع الفنانة اصالة نصري التي حدثت مؤخراً عبر منصة التويتر، حيث قامت احلام بعمل حظر لها عقب خلافات حدثت على تغريدة دعم فجر السعيد.

وقالت الإماراتية أحلام خلال مقابلة عبر السوشيل ميديا، أصالة منافقة، وتحاول تشويه صورتي أمام الجمهور من خلال اتهامها بشكل غير مباشر وتحرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد على مهاجمتي".

وتابعت: "الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك.. وعلى الأقل أنا أجرأ منك“، مضيفة :"أنا ما بحب المنافقين في حياتي نقطة آخر السطر.. ليه هعمل متابعة لشخص عم بيقول للعالم والإعلام إني بحرض حدا ضدها وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام".

وأضافت: ”أصالة عايزه تعمل بلبلة ليها وتاخد زاوية وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا أجرأ منك".

واستكملت حديثها : ”وبدي أقول لها لو هي عندها شوية جرأة.. وهي فعلًا ما كان بدها تعمل هالبلبلة كلها وتطلع قدام الناس إنها هي الكيوت والطيبة اللي ما بتأذي حدا.. تطلع وتقول مين اللي وزت عليها أنا ولا غيري.. ده لو عندها شوية جرأة".

وتابعت أحلام:“هي أصالة شو بتعمل.. بتعمل متل الثعبان بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إن فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقول لك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل."

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ووجهت لأصالة نصيحة، ”لازم تكوني متصالحة مع نفسك حبي حالك واتركي عنك الكره والحقد والحسد.. أنتِ نجمة وعندك جمهورك ناس بتحبك ليش بتحسسي العالم إنه فيه شي نقصك.. أنتِ ما في شيء ناقصك.. حسي بقيمة نفسك عشان توصلي قيمتك للناس."

ويأتي ذلك بعد مرور حوالي شهرين فقط على قيام الفنانة الإماراتية أحلام، بإنهاء خلافاتها مع المطربة السورية أصالة نصري، إذ هنأتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق الـ15 من مايو الماضي، كما طلبت منها أن تسامحها، وفقاً لموقع إرم نيوز.

والجدير بالذكر أن الإعلامية فجر السعيد، أوضحت أنها لم تفق من الغيبوبة إلا قبل 3 أيام فقط من خروجها من العناية المركزة، وتم نقلها إلى الملاحظة، ولكنها مازالت غير قادرة على المشي حتى الآن؛ بسبب وجود عملية مفتوحة، وتحتاج إلى شهرين.