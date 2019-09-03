تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لفجر السعيد ..فيديو

تحدثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية التي تدهورت في الآونة الأخيرة ودفعتها لدخول المستشفى كاشفة أن هناك عدد من الأطباء يعتني بها.

وأوضحت فجر في مداخلة هاتفية أنها لم تفق من الغيبوبة إلا قبل 3 أيام فقط من خروجها من العناية المركزة، وتم نقلها إلى الملاحظة، ولكنها مازالت غير قادرة على المشي حتى الآن؛ بسبب وجود عملية مفتوحة، وتحتاج إلى شهرين لكي يتمكن الأطباء من إغلاقها.

وطالبت الإعلامية من جمهورها الدعاء لها لكي تتمكن من تجاوز هذه الفترة الصعبة في علاجها، موجهة الشكر لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وكل أفراد الشعب الكويتي المتفقة والمختلفة معهم بالرأي.

ووجهت رسالة شكر لصديقتها الفنانة الإماراتية أحلام وهي تبكي قائلة: ”وشكر خاص لأختي وصديقتي وحبيبتي وقطعة من قلبي الفنانة الكبيرة أحلام اللي ما تركتني لحظة من أول يوم مرضي.. هذه الإنسانة العنوان الرئيسي لها هو الوفاء.. مهما مدحتها لم أوفيها حقها.. لأنه في لحظة ما حسيت إني نهايتي قربت لقيتها جنبي“.

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ووفقاً لإرم نيوز، ساءت حالة الإعلامية الكويتية منذ فترة قصيرة دفعتها لدخول العمليات بأحد مستشفيات الكويت ثم تدهورت حالتها إثر عملية قامت بها أثرت على وظائف جسمها الحيوية.