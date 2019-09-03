المصري محمد رمضان ينشر صور أولاده

نشر المصري محمد رمضان عبر حسابه الإنستغرام الشخصي، صورة تجمعه مع أولاده في حديقة منزله، معلقاً على ذلك "علي و كنز اللي في الصورة وحنين معاهم في قلبي".

وشارك المغني المصري محمد رمضان، متابعينه عبر حسابه الشخصي على الإنستغرام، صورة لأولاده علي وكنز، وموضحاً عدم وجود ابنته حنين وعلق " وحنين معاهم في قلبي، ربنا يحفظهم ويحميهم ويحفظ أبناءكم جميعا."، وفقاً لموقع الفن.

و يشار إلى أن رمضان يعرض له بالسينمات حاليا فيلم الكنز 2" من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج ‏شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل ‏وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، ‏وعدد كبير من الممثلين المصريين، والفيلم من إنتاج وليد صبري.‏‏