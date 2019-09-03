المصري محمد رمضان ينشر صور أولاده

نشر المصري محمد رمضان عبر حسابه الإنستغرام الشخصي، صورة تجمعه مع أولاده في حديقة منزله، معلقاً على ذلك "علي و كنز اللي في الصورة وحنين معاهم في قلبي".
وشارك المغني المصري محمد رمضان، متابعينه عبر حسابه الشخصي على الإنستغرام، صورة لأولاده علي وكنز، وموضحاً عدم وجود ابنته حنين وعلق " وحنين معاهم في قلبي، ربنا يحفظهم ويحميهم ويحفظ أبناءكم جميعا."، وفقاً لموقع الفن.
و يشار إلى أن رمضان يعرض له بالسينمات حاليا فيلم الكنز 2" من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، وعدد كبير من الممثلين المصريين، والفيلم من إنتاج وليد صبري.