شاهد فنان لبناني يقبّل يد جورج وسوف

فوجئ الفنان اللبناني جورج وسوف في لفتة مميزة من الفنان آدم، بتقبيل يده و مشاركته الغناء في حفله مع الكورال رافضاً أن يغني معه جنباً إلى جنب.

وظهر آدم على المسرح ليفاجئ جورج وسوف وهو يقف خلفه ويغني مع الكورال أغنية “كده كفاية”.

وأثناء أداء الأغنية، دعاه جورج إلى الغناء معه والوقوف بجانبه، إلا أن آدم أصر على الاستمرار بالوقوف مع الكورال مطالبا إياه بالغناء.

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ثم يقوم آدم في موقف فاجأ الجميع، وتعبيرا منه لحبه لسلطان الطرب، بتقبيل يد جورج وسوف.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، سعد جورج بشكل كبير من تصرف آدم وتوجه للجمهور في وصفه: “في ناس منحهم الله نفسية حلوة.. هذا الشاب من قلبي بحبه.. الله يقدرني أوقف معك”.