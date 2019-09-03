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تراند اليوم : "سوني إكسبيريا Z5" يعاني من مشاكل حرارية بسبب "سناب دراجون 810"!

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"سوني إكسبيريا Z5" يعاني من مشاكل حرارية بسبب "سناب دراجون 810"! اقتصاد وتكنولوجيا2015-09-07 0 تبليغ

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تم نشره الإثنين 07 أيلول / سبتمبر 2015 10:11 صباحاً

سوني إكسبيريا Z5

الخليج 365:- المشاكل الحرارية للجوالات الذكية هذا العام أصبحت أمرا مؤرقاً للكثير من المستخدمين وخاصة من الجوالات التي تمتلك معالجات "سناب دراجون 810" من شركة "كوالكوم.

 

ويبدو أن جوالات "سوني Z5" أصيبت بتلك المشكلة بالرغم من أن كوالكوم تؤكد أنها عالجت المشاكل الحرارية في الإصدار الثاني من المعالج وهو ما يستخدمه هذا الجوال الجديد من"سوني".

 

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ولكن في مؤتمر "IFA 2015" الذي أعلنت فيه "سوني" عن جوالها الجديد واجه أحد مختبري الجوال مشكلة حرارية أثناء تصوير فيديو بدقة 4K مما أدى بالجوال إلى إرسال تحذير للمستخدم بإغلاق الكاميرا حتى تهدأ الحرارة قليلاً.

  

يذكر أن هذه ليست النسخة النهائية من الجوال، فهل تصدر النسخة النهائية دون تلك المشاكل؟

 

SONY

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