تراند اليوم : "جوجل" ستوفر نظام "Affiliate" على متجر "جوجل بلاي"

الخليج 365:- حسب التقارير الأخيرة من "9to4mac" فإن شركة "جوجل" تستعد لإضافة نظام "Affiliate" أو - نظام الانتساب كما يطلق عليه البعض - إلى متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي".

النظام الجديد سيطرح في البداية على متجر "جوجل" فقط لخدمات الموسيقى والفيديو وخدمات التلفاز، ليمكن أصحاب تلك الخدمات من نشر رابط خاص لتحميل ألبوماتهم الموسيقية أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وعند وصول المستخدم لهذا الرابط واستخدامه لإتمام عملية الشراء يحصل الناشر على نسبة من المبيعات.

ويبدو أن هذا النظام سيتم تطبيقه فقط على الموسيقى والفيديو في البداية قبل أن نراه متاحا للتطبيقات وناشريها.