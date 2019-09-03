تراند اليوم : تجارة عمان تصدر شهادات منشأ بقيمة 817 مليون دينار...

تم نشره الأحد 06 أيلول / سبتمبر 2015 05:19 مساءً

الخليج 365 - : أصدرت غرفة تجارة عمان، خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي ما مجموعه 36226 شهادة منشأ بقيمة إجمالية بلغت 817 مليون دينار.

وجاء العراق في مقدمة الدول الاكثر قيمة بالنسبة للشهادات الصادرة بمجموع 256 مليون دينار وبعدد 1809 شهادة، تلاه دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 181 مليون دينار وبعدد 7728 شهادة ثم السعودية بقيمة 74 مليون دينار وبعدد 7108 شهادة منشآ.

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أما فيما يتعلق بأنواع شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد توزعت على العديد من المنتجات، أبرزها المنتوجات الأجنبية (إعادة تصدير) بعدد 4799 شهادة وبقيمة 465 مليون دينار.

وتلا (إعادة التصدير) المنتوجات الزراعية بعدد 29222 شهادة منشآ وبقيمة بلغت 165 مليون دينار ثم الصناعية بعدد 510 شهادات وبقيمة 94 مليون دينار فالمنتوجات العربية 546 شهادة منشآ بقيمة حوالي 51 مليون دينار.

--(بترا)