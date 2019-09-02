ماذا قالت زوجة المخرج خالد يوسف عن "الفيديو الإباحي" بين ممثلتين وزوجها؟!!

القاهرة/ دوت الخليج

أعربت الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج المصري خالد يوسف عن غضبها من الأخبار المنتشرة عن زوجها بشأن الفيديو الجنسي الخاص بالفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج.

وأشارت شربتلي وفقا لجريدة الوطن المصرية، إلى أن زوجها لم يهرب كما هو شائع لكنه في فرنسا معها ومع ابنته منذ أسبوع من أجل عطلة منتصف العام، بالإضافة إلى إنهاء بعض الأعمال الخاصة به.

وشددت شربتلي، على أنها لم تتخل عن زوجها أبدا، نافية التصريحات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عن انفصالها.

Advertisements

وتابعت زوجة المخرج المصري: "زوجي بريء وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك الأمر".

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية المصرية، قد ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول مقطع فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية.

المصدر: الوطن