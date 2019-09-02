انفراد.. ننشر صور عقدي زواج منى فاروق وشيما الحاج من خالد يوسف

ينفرد «صوت الأمة» بنشر عقد الزواج العرفى بين المخرج خالد يوسف، والفنانتين الشابتين منى فاروق و شيما الحاج وذلك بالتوازي مع التحقيقات الجارية معهما الآن بتهمة نشر فيديوهات جنسية فاضحة.

وكانت قد كشفت إحدى الفنانات المقبوض عليهم في واقعة الفيديوهات الجنسية للمخرج الشهير خالد يوسف، عضو مجلس النواب مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكدت أن خالد يوسف عرض عليها فيديوهات جنسية لممثلتين شهيرتين، يمارسان سويًا الأعمال الجنسية قبل ممارستهم الجنس معه، حتى يقنعها بالقيام بهذه الأعمال المنافية للأداب، وتابعت : «شفت على تليفونه فيديوهات تانية لممثلات وعاملات في مجال الفن، عشان اعمل زيهم».

وأمدت الفتاة المقبوض عليها «صوت الأمة» بالفيديو المشار إليه، إلا أن الموقع يتحفظ على نشر أي صور وفيديوهات في هذا السياق، التزاماً بمواثيق المهنة وآدابها.

وكانت قد قامت الأجهزة الأمنية بترحيل الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج لإيداعهما سجن القناطر، عقب استكمال التحقيقات معهما فى القضية المتهمتان فيها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة.

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وكانت المتهمتان شيما الحاج ومنى فاروق وصلتا إلى محكمة مدينة نصر، وأخفيا وجهيهما عن الأنظار، وحاولتا التهرب من التصوير أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيق، ومواجهتهما بفيديوهات جديدة فى النيابة.

يذكر أن قاضى المعارضات جدد حبسه المتهمتين أمس 15 يوما على ذمة التحقيق، وكانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.