"المضطرب".. لماذا يعشق خالد يوسف تعرية الفنانات في السينما والواقع؟

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على قضية الفيديوهات الإباحية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، مع المخرج خالد يوسف، قائلا: "إن المخرج خالد يوسف يزعم أن هذه الفيديوهات لم يتم تسريبها إلا بعد إعلان رفضه للتعديلات الدستورية، وهو أمر غير منطقي، ولا يمكن تصديقه".

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن هناك عدد من الأشخاص معارضون للتعديلات الدستورية مثل حمدين صباحي، وممدوح حمزة، وعلاء الأسواني، فلماذا لم تخرج لهم تسريبات مثله؟، على الرغم من أن كل منا لديه غرف مغلقة خاصة لا يطلع عليها أحد.

وذكر الباز أن هذه الأزمة تحتاج إلى تحليل نفسي واضح، فلو صدقت منى فاروق، في أنها كانت متزوجة من خالد يوسف، فلماذا يقوم بتصوير زوجته وهو يمارس الجنس؟.

وتابع من يعرف خالد يوسف جيدا، يعلمون أنه يعاني من اضطراب نفسي، فشخص ما التقى خالد يوسف منذ 7 سنوات، وأكد له خالد أن لديه 7 أخوات منتقبات وقد يكون هذا هو الدافع الذي يجعله يسعى لتعرية الفنانات على الشاشات وفي الحياة.

واستكمل: "أنا مش هسترجل خالد يوسف إلا إذا رجع، حتى لو دخل السجن، ارجع وواجه هذا الموقف برجولة وبشهامة".