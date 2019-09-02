شاهد: فيديو مقتل امين شرطة بمنطقة الزمالك في مصر

قُتل شرطي مصري طعناً بالسكين، على يد مختل عقلي في منطقة الزمالك الراقية بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمر الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغاً يفيد بقيام شخص مجهول بطعن أمين شرطة خلال تأديته وظيفته بمحيط نادي الجزيرة الرياضي، بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة.

وأفاد شهود عيان بأن مختلا عقليا فاجأ أمين الشرطة ويدعى علي المليجي وقام بطعنه بسكين في مناطق متفرقة من جسده، ثم حاول الهرب، مضيفين أن أمين الشرطة ورغم إصابته قام وبمعاونة المارة بمطاردة الجاني حتى تم الإمساك به وتسليمه للشرطة.

وذكر مصدر أمني مسؤول أن أمين الشرطة فارق الحياة عقب وصوله للمستشفى متأثراً بإصاباته، مضيفاً أنه لم تعرف بعد دوافع المتهم الذي يجري التحقيق معه حاليا.

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وتبين أن المتهم كان يعالج من مرض نفسي، وخرج من المستشفى منذ شهرين، وقد تم إخطار النيابة التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.