تردد قناة بطوط على النايل سات 2019 - متابعة ممتعة

أعلنت قناة بطوط عن اطلاق تردد جديد لها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعد أيام على توقف تردداتها القديمة العاملة على ذات القمر في منطقة الشرق الأوسط.

تردد قناة بطوط:

القمر تردد قناة بطوط الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ نايل سات 11411 27500 H 5/6

في سياق آخر، أعلنت شركة "والت ديزني" الأميركية قبل ساعات عن عزمها إعادة إنتاج الفيلم الشهير "وحدي في المنزل" (Home Alone)، لا لعرضه في دور السينما وإنما عبر خدمتها الجديدة "ديزني بلاس" التي ستنطلق في الولايات المتحدة نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وفي بريطانيا 2020.

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وهي الخدمة التي تهدف ديزني إلى التنافس من خلالها مع شركات المحتوى صاحبة خدمات البث الرقمي وعلى رأسها نتفليكس بالطبع وكذلك قناة بطوط.

إذا كنتم من أبناء السبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات ستعلمون جيدا أهمية فيلم "وحدي في المنزل" بذاكرة كل من عاصره، فالعمل الذي صدر عام 1990 -على بساطة حبكته- كان حدثا وعلامة تركا أثرا بحياة الجمهور حتى بات من أفلام "الكريسماس" المسجلة.

وتدور أحداث الفيلم حول صبي بالثامنة من عمره تنساه أسرته عن طريق الخطأ بالمنزل وتسافر لقضاء عطلة عيد الميلاد في بلدة بعيدة، بالوقت نفسه يخطط بعض اللصوص لسرقة المنزل، مما يضطر الطفل المدلل للتصدي لهم وحده.