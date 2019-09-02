توزيع الاسابيع الدراسية 1441 في السعودية

قالت وزارة التعليم السعودية، إن العام الدراسي الجديد 1441هـ سيكون الأطول، مقارنة بالعام الماضي، كما أنه سيستمر ولأول مرة في شهر رمضان القادم.

ويستمر العام الدراسي في السعودية حتى 14 /9/ 1441 (رمضان)، ثم تستأنف الدراسة في 8/ 10 /1441 (شوال) ، على أن تبدأ الاختبارات النهائية بعدها بيومين، 10 /10 / 1441 (شوال)، وتبدأ الإجازة النهائية في 19 /10/ 1441 (شوال)، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وستتخلل الدراسة 3 إجازات مجموعها 40 يوما، الأولى يوم واحد إجازة اليوم الوطني في 24 /1/ 1441 (محرم)، والثانية إجازة منتصف العام الدراسي في 7 /5/ 1441 (جمادى الأول)، والثالثة إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في شهر رمضان المبارك.

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وتصل أسابيع دراسته إلى 16 أسبوعا تتضمن 179 يوما للدراسة الفعلية في الفصلين الدراسيين، فيما العام الماضي 1440 لم تتعد أسابيع الدراسة 15 أسبوعا بإجمالي أيام دراسة بلغت 169 يوما، بفارق نحو 10 أيام.

وتزيد عدد أيام الإجازات في العام الحالي إلى 40 يوما، فيما كانت العام الماضي لا تتجاوز 10 أيام، وتعد الأطول مقارنة بذلك العام، والعامين القادمين، إذ تصل في العام الدراسي 1442 إلى 35 يوما، وتبلغ في عام 1443، 33 يوما.

توزيع الاسابيع الدراسية 1441 اضغط هنـــــا