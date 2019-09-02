تفاصيل إصابة الممثل كيفن هارت في حادث سير خطير

أوردت وسائل إعلام أمريكية أن الممثل الكوميدي كيفن هارت دخل إلى المستشفى جراء إصابات خطيرة في الظهر لحقت به في حادث سيارة في كاليفورنيا.

وأبلغت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا شبكة /سي بي إس لوس أنجليس/ الإخبارية أن الحادث وقع بعد أن فقد سائق هارت السيطرة على السيارة بليموث باراكودا موديل 1970 ما تسبب في إنزلاقها من على منحدر في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقالت شبكة "سي بي اس" إن بطل فيلم "نايت سكول" والسائق نقلوا إلى المستشفى ويعالجون من "اصابات خطيرة في الظهر"، كما ذكرت تقارير أن هناك راكبًا آخر أصيب بجروح طفيفة.

كيفن هارت دارنيل (ولد في 6 يوليو 1979) هو ممثل، وكاتب، ومنتج أمريكي، ولد ونشأ في فيلادلفيا، بدأ مسيرته بالفوز بالعديد من المسابقات الكوميدية المخصصة من أجل الهواة في النوادي في جميع أنحاء نيو إنجلاند.

استمر سمعة الكوميدي هارت في النمو مع صدور أول ألبوم له أيام ليتل مان (2008)، والعروض في أفلام يفكر مثل الإنسان (2012)، مباراة الحقد (2013)، ركوب جنبا إلى جنب (2014)، الليلة الماضية (2014)، صعب الحصول (2015).