نتائج الشهادة الاعدادية 2019 في ليبيا المنطقة الغربية - وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا المحافظات الغربية أن أسباب تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام هي وجود مئات من الطلبة النازحين الذين قدموا لإجراء الامتحانات بمدارس مختلفة ولا يملكون ملفات دراسية أو أعمال سنة.

ومن ضمن الأسباب أيضًا وجود مئات من أوراق أسئلة الاحتياط التي تم استخدامها من قبل طلبة نازحين، أو طلبة لم يتم تسجيلهم في كشوف المدرسة الأصلية، أو وجود أوراق أسئلة تم تصويرها، واستمارات الإجابة المصورة كانت غير واضحة، أو رديئة التصوير، مما يضطر المركز الوطني للامتحانات للمرور عليها يدويا لكل سؤال وتأكيد الإجابة التي اختارها الطالب.

وكذلك التأكد من شرعية قوائم الغياب، وإبعاد احتمال أن يتم تسجيل طالب بانه غائب عن الامتحان في الوقت الذي قام فيه الطلاب بإعادة النزوح لمكان أخر في ساعات أو أيام قليلة قبل بداية الامتحان.

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أما السبب الأخير لهذا التأخير، هو عبث المفتشين الذين وضعوا الأسئلة ، يوجد العديد من الأسئلة التي اتضح (من بعض الطلبة، أو المهتمين) أنه لا جواب صحيح لها، أو وجود أكثر من إجابتين صحيحتين لذات لسؤال، أو إدراج أسئلة من خارج المنهج.

فكان لزاما على المركز الوطني للامتحانات أن يعطي حق الطالب في هذه الأخطاء وتعديل درجات الصح والخطأ في المنظومة قبل التصحيح الإلكتروني، ولكن الأدهى من هذا هو أن من قام بوضع الأسئلة من المفتشين كانوا قد أكدوا كتابيا قبل الامتحان بسلامة الأسئلة من أي أخطاء.

نتائج الشهادة الاعدادية 2019 في ليبيا المنطقة الغربية اضغط هنــــا