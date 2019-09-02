سبب وفاة الفنان محمد خدي في المغرب اليوم - شاهد

كشفت مصادر إعلامية محلية، مساء يوم الاثنين 2 سبتمبر 2019، عن تفاصيل سبب وفاة محمد خدي الفنان المغربي الكبير، خلال تواجده في إحدى المستشفيات في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت المصادر المحلية أن وفاة الفنان محمد خدي اليوم جاء بعد صراع مع المرض حيث أصيب بجلطة دماغية مؤخرا، وذلك عن عمر بلغ 73 سنة، حيث نعاه العشرات من النشطاء والمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي ونخبة من الفنانين العرب الذين عملوا معه.

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وكتب الفنان مسعود بوحسين : "خبر رحيل خدي الذي غاب في الفترة الأخيرة عن الساحة بسبب المرض"، علما أن العشرات من الفنانين زاروا الفنان خدي في المستشفى بالأشهر الماضي من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي له في هذه المحنة.

وأكد عساف أن الشهداء هم أكرم منا جميعا، وأنهم وأسرهم والأسرى وذويهم هم خط أحمر فلسطيني، مشيرا إلى مواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الثابتة والحاسمة من قضية الشهداء والأسرى، عندما رفض سيادته استلام الضرائب الفلسطينية منقوص منها مخصصات أسر الشهداء والأسرى، منوها في الوقت نفسه لمقولة سيادته "لو بقي معنا قرش واحد فهو من حق أسر الشهداء والأسرى".

الجدير ذكره أن الفنان محمد خدي هو أحد أبرز الممثلين في المغرب، حيث ظهر منذ نشأته في العديد من المسرحيات والمسلسلات المشهورة، وترك بصمة واضحة في الفن بالمغرب العربي على وجه العموم.