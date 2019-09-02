شاهد فيديو نجلاء عبد العزيز الذى أثار انتقاد النشطاء عبر سناب

أثارت الفاشنيستا السعودية نجلاء عبد العزيز، اليوم الاثنين، انتقاد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع سناب ، حيث اعتبر النشطاء أن نجلاء عبد العزيز قلدت الناشطة مها الصيعري التي نشرت مقطع فيديو أمس مع زوجها في أحد الأسواق السعودية الأمر الذي أثار تفاعل عدد كبير من النشطاء.

وسعى الكثيرون للحصول على صور مي هي وزوجها، وذلك بعد ان احتفلت بحفل الزفاف منذ أقل من اسبوع من الآن، حيث تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين على الرّغم من مواجهتها للكثير من الانتقاد في بعض الأحيان.

يذكر أن الفاشنيستا السعودية نجلاء عبد العزيز أثارت الجدل في العديد من المرات خلال فترات سابقة من خلال تغريداتها وظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.