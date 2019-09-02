تفاصيل حياة حسين الجسمي في الجزء الثاني من رحلة جبل

من المُقرر أن يطل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في الجزء الثاني من برنامج "رحلة جبل" على شاشة قناة MBC1 ، حيث كان الجزء الأول من برنامج "رحلة جبل" تطرق إلى الحديث عن نشأة الفنان الجسمي ومشوار حياته الغنائي.

ويتوقف البرنامج في هذا الجزء عند مفاصل أخرى من حياته الفنية وكيفية وصوله إلى الشهرة والنجومية، ويسلّط الضوء على إنجازه كأول فنان عربي يقف على مسرح دار الأوبرا ويضيء على لائحة طويلة من حفلاته.

ويُمكن مشاهدة برنامج "رحلة جبل" الجزء الثاني على قناة أم بي سي كل يوم ثلاثاء في تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 6:30 مساءاً بتوقيت غرينتش.

وينقل الجزء الثاني من البرنامج المشاهدين عبر ثلاث حلقات في جولة على استعدادات الفنان الإماراتي حسين الجسمي للحفل الكبير على مسرح أوبرا دبي، ومرافقته في الكواليس والتحضيرات للحفلة في الحلقة الأولى للبرنامج التي تُظهر أبرز المعالم الثقافية لدولة الإمارات.

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وتواصل الحلقة الثانية اللقاء الفني مع حسين الجسمي، بين صحراء دبي ودار الأوبرا فيها. كما يتوقف عند عناوين الأغنيات التي اختار أن يؤديها في الحفل.

أما الحلقة الثالثة والأخيرة، فتعرض الحفل الضخم الذي أشرف عليه مجموعة من أبرز مصمّمي الإضاءة العالميين. وخلال الحفل يغنى الجسمي على خشبة المسرح أغنية جديدة قام بتأليفها على البيانو.