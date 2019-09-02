تراند اليوم : يغتصب فتاة عمرها 16 عاما وسط الحقول

يغتصب فتاة عمرها 16 عاما وسط الحقول

يغتصب فتاة : عمرها 16 عاما وتفاصيل جديدة حول اخر جرائمه قبل القبض عليه .

فقد تعود المتهم استدراج ضحاياه الى منطقة خاليه من السكان ثم يغتصبهن ويسرق مصوغاتهن ويقوم بدفن الجثة بعد ذلك ويخفى معالم الجريمة .

كان قد قتل 4 سيدات من قبل وكانت الخامسة بنت قاصر عمرها 15 عاما استدرجها خارج القرية ثم اغتصبها وسرق قرطها الذهبى ودفن الجثة .

اليوم تم القبض عليه واعترف بكل جرائمه

واعترف ” ابوسريع ” وعمرة 65 عاما من بنى سويف وقال لقد قمت باستدراج الطفلة خارج القرية واعتصبتها وسرقت قرطها الذهبى وارشد النيابة عن مكان الجثة.

واعترف المتهم ”أبو سريع. ع“ مسجل سرقة مواشٍ، بتفاصيل جريمة جديدة، حيث تحدث عن قيامه باستدراج طفلة صغيرة إلى منطقة بعيدة عن سكان القرية، وقام بالاعتداء عليها ثم اغتصابها وقتلها، قبل أن يسرق قرطها الذهبي.

واضاف ان الجريمة فى سجل جرائمه ترتيبها الخامسة ، وكان يعيد نفس السيناريو مع ضحاياه السابقة التى اعترف بها .

وكانت قوات الامن بمدينة بنى سويف والتى شهدت مسرح الجرائم كلها قد وصلتها بلاغات متعددة بالعثور على 4 جثث لسيدات مدفونه خارج القرية فى اماكن قريبة من بعضها البعض.

وتم عمل التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهم وتم القبض علية واعترف بكل جرائمه.

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يغتصب فتاة

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