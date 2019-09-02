تراند اليوم : سما المصرى تحدثكم من شارع بيت الدعارة بامستردام فماذا قالت ؟

سما المصرى تحدثكم من شارع بيت الدعارة بامستردام فماذا قالت ؟

سما المصرى فى امستردام : كانو هاياخدونى ف بيوت الدعارة وانا جريت

تعترف سما المصرى انها كانت موجودة بشارع ” الريت لايت” وهذا الشارع مخصص لبيوت الدعارة.

وقامت بتسجيل فى فيديو لها بهذه المناسبه حتى يكون ذكرى جميلة وهى بشارع الدعارة .

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وكتبت تقول ” كانوا هياخدوني في(( شارع الريد لايت)) بهولندا بس انا جريت..ههههه”

والشارع الذى تواجدت فيه يوجد به اكثر من 400 كابينة تقوم بايجارها فتيات الليل وتضىء اللمبة الحمراء بها ويتردد على الشارع كل اهل الهوى والجنس والمسخرة.

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