تراند اليوم : شاهد.. طليقة خالد يوسف تظهر بملابس النوم على الهواء...



صدمت الكاتبة والإعلامية المصرية ياسيمن الخطيب- طليقة المخرج السينمائي وعضو البرلمان المصري خالد يوسف- الجميع بظهورها بملابس النوم في برنامجها الجديد.

وانطلقت قبل أيام، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "شارع النهار" الذي تقدمه الكاتبة والإعلامية المصرية الشهيرة ياسمين الخطيب وحسام المراغي على قناة "النهار".

نشرت ياسمين صباح اليوم، عبر حسابها على Instagram صورًا لها أثناء تصوير الحلقة وفي الكواليس، والتي ظهرت خلالها مرتدية "بيجاما" أثناء تقديم الحلقة، وعلّقت كاتبة: "جابوني من بيتي بالبيجاما يا سعادة البيه". الأمر الذي أثار بعض الانتقادات ضدها، حيث اعتبر البعض أن هذا التصرف مجرد محاولة للفت الانتباه.

كانت ياسمين قد ظهرت في أولى حلقات البرنامج يوم السبت الماضي، مرتدية فستان زفاف في إحدى فقرات البرنامج، حيث نشرت صفحة قناة "النهار" بعض الصور من الحلقة للإعلان عن بدء الموسم الجديد، وظهرت ياسمين في الصور بفستان زفاف قصير وطرحة وممسكة بباقة ورود.









