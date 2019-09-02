موعد بدء فصل الخريف 2019

يبدأ فصل الخريف هذا العام، يوم الاثنين بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر (موعد نهاية الصيف) وينتهي يوم الأحد بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2019 (موعد بداية الشتاء).

فصل الخريف:-

هو أحد الفصول الأربعة التي تشكل السنة، وهو الفصل الأكثر اعتدالاً، و يتميز الخريف بهبوط ملحوظ في درجات الحرارة، فيه تصبح السماء مغيمة، ممطرة وريحية، وأحيانا مثلجة في أواخر الفصل. ورغم ذلك قد تكون الأجواء صافية ومشمسة خلال عدة أيام خصوصاً في أوائل الفصل.

فلكياً :-

فصل الخريف يبدأ فلكياً فى الثالث والعشرين من شهر أيلول، بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي ، و يتناسب الخريف مع الأيام الأطول من السنة (فصل الصيف) والأقصر (فصل الشتاء). في الاعتدال الخريفي (22 أو 23 سبتمبر) (استثناء 21 أو 24 سبتمبر) في النصف الشمالي للأرض يعتبر اليوم الأوسط من فصل الخريف الفلكي. أما في الجنوب الأرضي فيحدث العكس ليبدأ الخريف الجنوبي من 7 فبراير إلى 7 مايو، ويكون اليوم الأوسط في الفصل هو يوم 20 أو 21 مارس، يوم الاعتدال الخريفي.

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أما مناخياً :-

فإن الخريف "نصف فصل" يوجد بين الفصل الحار والفصل البارد. ففي نصف الكرة الشمالي، يتضمن الفصل كلا من سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، أو بالتحديد لدى علماء المناخ من فاتح سبتمبر إلى 30 نوفمبر. أما في نصف الأرض الجنوبي، فهذا القسم من السنة يناسب شهور مارس وأبريل ومايو، أو بالتحديد من 1 مارس إلى 31 مايو.

وتزداد ساعات الليل تدريجياً في بداية فصل الخريف، ويتغير مكان شروق الشمس تدريجياً باتجاه الجنوب الشرقي بدلاً من الشمال الشرقي كما في الصيف ، ويبدأ الليل الطويل في القطب الشمالي والذي يستمر لمدة 6 اشهر متواصلة، خاصة مع اول يوم في الانقلاب الشتوي حيث لا تشرق الشمس على الاطلاق فوق القطب، وخاصة كلما اتجهنا شمالاً.

أهم ما يمتاز فيه فصل الخريف:-

تنخفض فيه درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ، و تتكاثر فيه الغيوم في السماء، وتتزايد فرصة تساقط الأمطار وهبوب الرياح. تأتي فيه أيام مشمسة في بداياته. حيث تبدأ فيه الأمطار بالسقوط في معظم الأحوال. تُهاجر فيه الطيور المهاجرة وتذهب إلى المناطق الأكثر دفئاً. تُصبح ألوان ورق الشجر صفراء وتتساقط أوراق الأشجار غير دائمة الخضرة. يُصبح فيه الطقس بارداً في ساعات الصباح وساعات المساء. تقل نسبة أشعة الشمس، كما يزداد تركيز درجات الحرارة عند نقطة ميلان القطب، أي عكس الشمس ودائرة الاستواء.