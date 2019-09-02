بلد بلجيكي يحظر ذبح الحيوانات لشعورها ب"الألم"

حظر أحد الأقاليم البلجيكية ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية لغرض تناولها بدعوى شعورها بالألم، في حين أن صعقها أفضل.

يأتي ذلك بموجب قانون تبناه برلمان إقليم والونيا وغالبية سكانه من الناطقين بالفرنسية، عام 2017، بدعوى أن ذبح الحيوانات دون صعقها "يشعرها بالألم".

وكان قرار مماثل دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، في الإقليم الفلامنكي، في بلجيكا.

وأثار قرار منع "الذبح الحلال"، ردود أفعال المجتمعات المسلمة واليهودية، عقب دخول القرار حيز التنفيذ مطلع العام 2019.

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واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي اللذان يشكلان 6 % من إجمالي عدد سكان بلجيكا، القرار تقييدا للحريات وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعين.

وحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعية تسمى بــ "الحلال" لدى المسلمين و"كوشر" لدى اليهود.

وتتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين (الإسلامية واليهودية)، أن تكون الأضحية سليمة صحيا، وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام عملية الصعق الكهربائي أو التخدير واعتبارهما طريقتين لا تتوافقان مع أحكام الشريعة.

ووفقاً لعربي 21، تحظر بعض الدول الذبح الحلال للحيوانات، كالسويد، والهند، وهولندا، وروسيا، والدنمارك، وسويسرا.