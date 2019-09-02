شاهد فيديو الناشطة السعودية الذي أشعل مواقع التواصل !

ظهرت الناشطة مها الصيعري مع زوجها في سوق أبها بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار تفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الناشطة مھا الصيعري اتجهت إلى عالم الكوميديا الساخرة من بعض القضايا والمشاكل الاجتماعية التي جعلت من الحیاة أكثر غرابة وأكثر صعوبة، وسط تفاعل من النشطاء.

وتزوجت مها الصيعري من رجل الأعمال جبران العوسجي الحبابي، وسط أجواء مميزة، أنيقة، وتمتاز بالهدوء، وذلك تبيّن واتَّضح في الصور التي تم نشرها وتداولها لحفل زفافها، على سناب شات من قبلها.

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وفيما يلي فيديو مها الذي أشعل مواقع التواصل: