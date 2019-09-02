صفاء سلطان في دائرة المواجهة مع الشعب الأردني

وقعت الفنانة الأردنية صفاء سلطان في مأزق كبير مع الشعب الأردني بعدما قلدت لهجتهم بطريقة اعتبروها "مستفزة" و"غير لائقة" ما دفعهم للرد بتعليقات لاذعة وهجومية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة تقليد صفاء للهجة الأردنية بالمستفزة كما أنها استغلّت البرنامج للترويج لزيارة سورية، واصفة الوضع هناك بـ"الهادئ".

وقلدت سلطان اللهجة الأردنية في استضافتها خلال برنامج "أكلناها" مع الفنان باسم ياخور حيث روت قصة خيالية عن إصرار شاب أردني على الذهاب إلى سورية للترفيه عن نفسه رغم تحذيرات والدته. لكن عند دخوله الأراضي السورية، وفق القصة الوهمية، تساءل الشاب ما إذا كانت الحرب قد اندلعت في سورية أو الأردن، بسبب الهدوء الذي شعر به عند دخوله الأراضي السورية.

واعتبر الناشطون على مواقع التواصل أن استخدام اللهجة في إطار سوقي ومبتذل، غير مقبول.

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بينما علقت المذيعة الأردنية عبيدة عبده على صفحتها في "فيسبوك": "فيديو لحوار بائس ومقزز بين الممثلة صفاء سلطان وزميلها بالمعية باسم ياخور عن اللهجة الأردنية، فعلاً لا أسف عليكما الحوار والمحتوى".

وكتب الصحافي مالك عثامنة على "فيسبوك": "الفيديو المشار إليه لا قيمة فيه وباعتقادي اللقاء كله مع صفاء سلطان كان بمستواها الفني.. مما حط بقيمة الحلقة، لا مشكلة عندي بتقليد اللهجات.. لكن وسمها بالعمومية والتهريج باستهزاء يجعلني أمتعض لا اكثر".

من جهة ثانية، دافع أردنيون عن سلطان، مؤكدين أن ما روته مجرد نكتة ساخرة.

و اعترفت الممثلة الأردنية حسب ما ورد في صحيفة العربي الجديد، بزواجها سراً من شخصية أردنية وصفتها بـ "النافذة"، معربة عن ندمها على هذا الزواج. وقالت إن الارتباط كان نتيجة علاقة حب جمعتها بالشخصية الأردنية، إلا أنها صُدمت في النهاية من هذا الزواج. وأضافت: "ظلمت نفسي حينما وافقت على هذا الزواج السري".