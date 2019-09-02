أغنية "مافيا" تحقق رقم خيالي في المشاهدات

أعلن المغني المصري محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على منصة التويتر، حول تخطي أغانيه أكثر من 100 مليون مشاهدة على القناة الرسمية عبر منصة اليوتيوب.

وقال محمد رمضان في تغريدة له :" الحمد لله #مافيا تخطت ال150 مليون مشاهدة على قناتي الرسمية على Youtube ".

يذكر أنه طرح أغنية مافيا خلال هذا العام، وقد لاقت نجاح كبير وتفاعل من قبل المتابعين والجمهور من جميع أنحاء دول العالم، ولكن تلقى رمضان انتقادات أخرى، حيث رأى البعض أنه يراهن على إثارة الجدل لتحقيق النجاح، وفقاً لموقع صدى البلد.

وتقول مقطع الأغنية :" انا مافيا ..مافيا مافيا مافيا..التواضع في الحياة فعلا مبدانا..اسأل علينا يابني لو مش مصدقنا..جبناها من تحت الصفر بسرعة بدأنا..ولا مرة افترينا علي حد واتجرأنا".