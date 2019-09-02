شاهد مقتل مغنية بسبب الألعاب النارية

وقع انفجار للألعاب النارية على خشبة مسرح حفل غنائي لفرقة راب في إسبانيا، تسبب بمقتل المغنية جوانا ساينز في الثلاثينات من عمرها، وإصابة آخرين.

وكانت الفرقة الغنائية تقيم حفل غنائي في لاس بيرلاناس في أفلا، وكانت تضم 15 عضوا من بينهم مطربون وموسيقيون وراقصون، كانوا على خشبة المسرح عندما وقع الانفجار بسبب الألعاب النارية.

أدى الانفجار لإاصابة خطيرة في البطن للمطربة جوانا ساينز 30 عاما، بسبب جهاز المؤثرات الخاصة بالألعاب النارية، وتم نقلها إلى المستشفى بعد الحادث لتلقي العلاج.

وبعد محاولات علاجها، التي أدت إلى جروح خطيرة، توفيت في وقت لاحق، بينما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر لحظة انطلاق الشرر فجأة من للألعاب الناري، وفقاً لموقع سبوتنيك.

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وبدا الجهاز الموجود في الناحية اليمنى ينفجر، ثم تسقط جوانا ساينز على الأرض، حيث تحرك الموجودون بسرعة لمحاولة مساعدتها، وتم تعليق العرض بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة الثانية صباحا.