حقيقة وفاة الممثل الامريكي كيفن هارت

قالت الشرطة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، إن ممثلا أمريكيا كوميديا أصيب وأصيب مواطن آخر، إثر تعرضه لحادث سير خطير في إحدى شوارع الولاية بعد أن فقد سيطرته على السيارة .

وأفادت الشرطة، أن الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت، تعرض لحادث سير بعد ان فقد سيطرته على السيارة وأدى إلى انزلاقها من أعلى منحدر، وأصيب بجراح خطيرة في منطقة الظهر.

تابعت، عن وجود إصابة آخرى بجراح طفيفة، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، ويشار الى ان السيارة الخاصة بكيفن هارت من نوع بليموث باراكوداموديل 1970 إنزلقت من اعلى منحدر، وفقاً لموقع فن.

كيفت هارت، ممثل وكاتب ومنتج أمريكي، بدأ مسيرته بالفوز بالعديد من المسابقات الكوميدية المخصصة من أجل الهواة في النوادي في جميع أنحاء نيو إنجلاند، شارك في عدة أفلام ومسلسلات وحققت نجاح كبير.