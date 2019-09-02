شاهد: ما سر المطار الخاص في منزل مكسيم خليل؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطرقة لافتة مع صورة جديدة نشرها الفنان مكسيم خليل على حسابه الخاص على انستغرام.

أظهرت الصورة ألعاب طفله من الطائرات والسيارات على أرضية المنزل وعلق عليها مكسيم خليل بطريقة فكاهية:" افتتاح أول مطار بالبيت وتسيير الرحلة الأولى باتجاه المطبخ ذهاباً فقط والعودة مشي".





لاقت الصورة اعجاب الآلاف من متابعي مكسيم خليل الذين علقوا على الصورة بالضحك واشادوا بحسه الفكاهي مع طفله، بحسب "الجديد".

شارك مكسيم خليل في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل صانع الأحلام إلى جانب أروى جودة، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، شادي مقرش، إيلي ميتري، رنا ريشة، وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز.