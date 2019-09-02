بماذا طالبت لجين عمران الحكومة السعودية ؟

لم يرق للإعلامية السعودية لجين عمران أن تكون شواطئ البحر في الملكة العربية السعودية بشكل مختلط، حيث لا تستمتع النساء بخصوصيتهن الكافية ما دفعها للحديث عن ذلك في تغريدة على موقع تويتر.

وغرّدت قائلة: “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي وأبو ظبي، جربت أزورهم بنفسي كثير استمتعت وفيهم خصوصية عالية وخدمات ممتازة، وإن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، طالبت لجين بوجود شواطئ خاصة بالنساء وحدهن في بعض مناطق المملكة العربية السعودية.

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