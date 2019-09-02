شاهد الدكتورة خلود في مرمى الانتقادات مجدداً ماذا فعلت ؟

تلقت الدكتورة خلود هجوماً لاذعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتقادها للأطفال زملاء ابنتها في الروضة، واصفينها ب"المتكبرة".

وبرر متابعوها الانتقادات بأن هجومها لم يكن في محله؛ لأن الأطفال في مثل هذا العمر غير ملامين بتصرفاتهم فهم في عمر صغير لا يجوز لومهم، فضلًا عن البعض اتهمها بالتكبر لأن الأطفال لا يجوز التحكم بتصرفاتهم أو الحديث عن أعمالهم.

وأثارت الدكتورة خلود، الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا، بسبب التطرق إلى الحديث عن روضة الأطفال التي تتواجد فيها ابنتها، وسرعة تغييرها لها بعد أن رصدت سلوكيات متغيرة عليها.

وعبر موقع تطبيق ”سناب شات“ ظهرت الدكتورة خلود لتكشف من خلاله عن رد فعلها من الروضة الأخيرة التي أدخلت لها خلود الصغيرة ومن ثم أخرجتها سريعًا.

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وأوضحت ”خلود“ في الفيديو، أن تصرفات ابنتها الصغيرة اختلفت بطريقة لافتة أثارت استياءها، خاصة أن هذه التصرفات ليست متواجدة في المنزل لا من والدها ولا منها.

ووفقاً لإرم نيوز، أضافت أنها أودعت ابنتها روضة أخرى ووجهت نصيحة للأمهات بضرورة اختيار زملاء جيدين لأطفالهم في صف الروضة.